«Снеговик» театра Образцова на сцене «Экията»: в Казани стартовал «Шомбай Fest»

20:52, 21.06.2022 20
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

IV международный фестиваль кукольных театров «Шомбай­-fest» открылся в Казани. Фестиваль будет проходить до 28 июня, в столицу Татарстана свои спектакли привезли, в частности, легендарный московский кукольный театр имени С.В.Образцова, Гродненский театр (Беларусь), а также многие творческие коллективы со всей России. На сцене казанского театра «Экият» гости покажут шесть спектаклей для детей и пять для взрослых. Открылся фестиваль спектаклем "Снеговик" театра Образцова.


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