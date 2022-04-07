История спортивной жизни: «Синтез водного поло» Ирека Зиннурова

16:45, 07.04.2022 19
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани прошла презентация энциклопедического издания «Синтез водного поло» с участием его автора Ирека Зиннурова, а также одного из героев книги — Владимира Леонова, воспитанника клуба, а ныне министра спорта Татарстана.


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