10 фото недели: навстречу друг другу

00:00, 03.04.2022 10
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В фотоподборке «Реального времени» за эту неделю — моменты встречи. С другим опытом — профессиональным, духовным, культурным, с другим взглядом на мир. И встреча тех, кому сейчас нужна помощь. 

  • 1. На выставке «Соприкасание культур»
  • 2. На коллегии горздрава
  • 3—4. Хрустальные звездочки — 2022
  • 5—6. Мастер-класс Алексея Ягудина
  • 7. На вручении государственных наград
  • 8—9. Приезд вынужденных переселенцев из городов Донбасса и Украины
  • 10. На выставке работ школьников с расстройством аутистического спектра

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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