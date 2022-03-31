Повторяй за Ягудиным: олимпийский чемпион провел мастер-класс для юных фигуристов

18:08, 31.03.2022 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на ледовой арене спортивно-оздоровительного комплекса «Триумф» в Казани состоялся мастер-класс по фигурному катанию. Занятие для воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «ФСО «Авиатор» провел олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.


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