«Соприкасание культур»: взаимосвязь православия и ислама

16:29, 29.03.2022 22
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан на территории Казанского Кремля открылась выставка «Соприкасание культур». В экспозиции – более 30 живописных работ, показывающих значимые образы главных духовных культур Татарстана – православия и ислама. На картинах представлены элементы архитектуры, декор, библейские и коранические сюжеты – то, что визуально отражает общие идеи, составляющие основы двух религий, и их тесную взаимосвязь. Большинство работ объединены в диптихи, образно символизируя два мира – православный и мусульманский.


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