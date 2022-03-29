«Соприкасание культур»: взаимосвязь православия и ислама

Сегодня в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан на территории Казанского Кремля открылась выставка «Соприкасание культур». В экспозиции – более 30 живописных работ, показывающих значимые образы главных духовных культур Татарстана – православия и ислама. На картинах представлены элементы архитектуры, декор, библейские и коранические сюжеты – то, что визуально отражает общие идеи, составляющие основы двух религий, и их тесную взаимосвязь. Большинство работ объединены в диптихи, образно символизируя два мира – православный и мусульманский.
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