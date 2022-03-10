«Конструктор карьеры — 2022»: как татарстанские студенты строили «Профиль профессионала»

Сегодня в технопарке «Идея» Казани прошла деловая игра «Конструктор карьеры — 2022». Мероприятие, помогающее студентам старших курсов и аспирантам выстроить успешную профессиональную и образовательную траекторию, проводится второй год подряд. В формате командного соревнования участники из восьми вузов республики знакомятся с инструментами для построения «Профиля профессионала», составляют план развития желаемой карьеры, оттачивают техники эффективной презентации. На мероприятии работала выездная редакция «Реального времени».
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