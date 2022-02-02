«Инфошум» в интернете, фабрика «TikTok» и фокус на людях: итоги года-2021 агентства «Татмедиа»

Агентство «Татмедиа» решило-таки делать собственный контент для «зумеров», и с прошлого года активно осваивает молодежный TikTok. Причина — в резком изменении среды, рассказал глава «Татмедиа» Айдар Салимгараев. В пандемию рухнули тиражи республиканских подписных изданий, а телерадиовещание находится в кризисе, признались в агентстве. А в кабмине РТ порой «не могут подобрать актуальные темы для своих брифингов». О том, как изменились тренды в медиа-среде за последние два года, почему треть пользователей уже готова платить за «уникальный контент», и какими проектами Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям собирается привлечь «поколения Z» и тех, кто постарше — говорили на итоговой коллегии агентства "Татмедиа".
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым