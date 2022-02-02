«Инфошум» в интернете, фабрика «TikTok» и фокус на людях: итоги года-2021 агентства «Татмедиа»

16:18, 02.02.2022 45
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Агентство «Татмедиа» решило-таки делать собственный контент для «зумеров», и с прошлого года активно осваивает молодежный TikTok. Причина — в резком изменении среды, рассказал глава «Татмедиа» Айдар Салимгараев. В пандемию рухнули тиражи республиканских подписных изданий, а телерадиовещание находится в кризисе, признались в агентстве. А в кабмине РТ порой «не могут подобрать актуальные темы для своих брифингов». О том, как изменились тренды в медиа-среде за последние два года, почему треть пользователей уже готова платить за «уникальный контент», и какими проектами Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям собирается привлечь «поколения Z» и тех, кто постарше — говорили на итоговой коллегии агентства "Татмедиа".


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