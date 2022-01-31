Демографические итоги года-2021: число браков растет, но убыль населения продолжается

15:23, 31.01.2022 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Если первый пандемийный год разрушил многие семьи, то второй, напротив, судя по статистике, приумножил количество брачных союзов. О том, как изменилась демографическая тенденция, насколько упрочилась норма рожать «после 30 лет» и что может спасти семьи от необдуманного и сиюминутного желания «разбежаться» — докладывали на очередной коллегии Управления ЗАГС Кабмина РТ.


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