Дорожно-транспортные планы: как прошла итоговая коллегия профильного ведомства

У татарстанского Миндортранса на 2022 год большие планы — в Казань зайдет новый лоукостер Citrus, кольцевая железная дорога вокруг столицы Татарстана соединит аэропорт с вокзалами, стартует новая программа по ремонту мостов, в августе откроется новый международный терминал в Бегишево — об этом стало известно на итоговой коллегии ведомства.
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