К 105-летию Лундстрема: джаз-оркестр и Игорь Бутман

00:00, 07.12.2021 18
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани стартовал XIV фестиваль искусств "Филармониада". В этом году на мероприятии в Татарской филармонии первыми выступили джаз-оркестр Сергея Васильева и народный артист России Игорь Бутман. Концерт был посвящен 105-летию со дня рождения Олега Лундстрема.


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