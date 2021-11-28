10 фото недели: что мы знаем о бумаге?

С вторжением в нашу жизнь онлайн-технологий начались разговоры о скорой смерти бумажных источников информации. Но печатные газеты живы до сих пор, и даже их содержание зачастую не сильно отличается от того, что публиковалось более ста лет назад. Бумажные книги по-прежнему издают и читают. Пишут не только на компьютере, но и на бумаге, никуда не делись бумажные версии всевозможных документов. Правда, у них появились новые, зачастую неожиданные функции. Об этом — в фотоподборке «Реального времени» за минувшие 7 дней.
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Ирина Плотникова
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