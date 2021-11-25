Полвека любви и истории России: документально-художественный проект в галерее «Хазинэ»

Сегодня в галерее «Хазинэ» представили документально-художественный образовательный проект «Полвека любви». Это визуализация жизни писателя Евгения Войскунского и его супруги Лидии. Название мемуарного романа Войскунского, посвященного жене, и стало названием выставки, а экспозиция, как и роман, разбита по главам – периодам жизни.
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