К 85-летию Союза художников Татарстана: выставка «Новизна и традиции» в галерее «Хазинэ»

19 ноября в галерее «Хазинэ» открывается выставка «Новизна и традиции», посвященная 85-летию Союза художников Татарстана. Экспозиция не претендует на полный охват творческих достижений мастеров изобразительного искусства РТ. Представлен лишь небольшой срез современного искусства республики, представляющий тематическое, жанровое и стилевое разнообразие искусства Татарстана.
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