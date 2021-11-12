«Кажется, будет выставка в Казани?» Уже есть — в «Смене»

22:00, 12.11.2021 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Центре современной культуры «Смена» открылась экспозиция «Кажется, будет выставка в Казани». 22 молодых казанских художника и музыканта представили свой взгляд на мир и современное искусство. Это первый групповой художественный проект.


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