«Кажется, будет выставка в Казани?» Уже есть — в «Смене»

В Центре современной культуры «Смена» открылась экспозиция «Кажется, будет выставка в Казани». 22 молодых казанских художника и музыканта представили свой взгляд на мир и современное искусство. Это первый групповой художественный проект.
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