Стакан воды для лучшего таксиста: как проходит татарстанский этап всероссийского конкурса профмастерства

Сегодня в Казани проходит региональный этап IV Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России - 2021». У таксистов проверяют теоретические знания и практические навыки. Участники соревнуются в скоростном маневрировании и в плавности вождения. Для оценки плавности появилось новое испытание – «змейка» задним ходом с установленным на крыше автомобиля стаканом воды. Победитель отправится на финал конкурса, где представит Татарстан.
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