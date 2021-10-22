Стакан воды для лучшего таксиста: как проходит татарстанский этап всероссийского конкурса профмастерства

15:40, 22.10.2021 20 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани проходит региональный этап IV Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России - 2021». У таксистов проверяют теоретические знания и практические навыки. Участники соревнуются в скоростном маневрировании и в плавности вождения. Для оценки плавности появилось новое испытание – «змейка» задним ходом с установленным на крыше автомобиля стаканом воды. Победитель отправится на финал конкурса, где представит Татарстан.


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