Kazan Digital Week 2021: выездная редакция «Реального времени» в лицах

16:49, 22.09.2021 18
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Второй день работы международного ИТ-форума Kazan Digital Week 2021 освещает выездная редакция «Реального времени». Студия для записи видеоматериала предоставлена одним из ключевых организаторов мероприятия — ОЭЗ «Иннополис».


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