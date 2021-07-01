Идеология и успехи государства: как в Казани отмечали юбилей компартии Китая

20:27, 01.07.2021 30
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани на территории Дома-музея В.И. Ленина открылась выставка, посвященной 100-летию Коммунистической партии Китая. Организатор выставки — Генеральное консульство КНР в Казани. Экспозиция, посвященная юбилею компартии КНР, рассказывает о том, как развивался Китай, о наиболее крупных и амбициозных проектах, а также о влиянии коммунистической идеологии на успехи государства. С историей компартии Китая ознакомился фотокорреспондент «Реального времени».


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