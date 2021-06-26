Сабантуй-2021 на Лебяжьем: корэш, «рыбалка» и сказки Тукая

15:10, 26.06.2021 42
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Татарский народный праздник Сабантуй отмечают сегодня жители и гости столицы Татарстана. Сабантуй в Казани в этом году проходит сразу на нескольких площадках: в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, лесопарковой зоне озера Лебяжье. На Лебяжьем развернуты подворья городских организаций и шести муниципальных районов - Новошешминского, Чистопольского, Алькеевского, Апастовского, Камско-Устьинского и Верхнеуслонского. Праздник плуга на Лебяжьем открылся театрализованным прологом по мотивам сказок Габдуллы Тукая. Гостей и участников праздника поздравили спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и председатель Верховного Хурала Республики Тыва Кан-оол Даваа, находящийся с визитом в Татарстане. Праздник плуга на Лебяжьем - в фоторепортаже "Реального времени".


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