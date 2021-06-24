«Адәмнәр»: о голоде в Поволжье на сцене театра «Экият»

00:00, 24.06.2021 70
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  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов

Сегодня и в субботу на сцене театра «Экият» в Казани пройдет премьера спектакля «Адәмнәр»(16+) о голоде в Поволжье. Ильгиз Зайниев вновь расширил репертуар кукольного театра, на этот раз взявшись за одноименную повесть Галимджана Ибрагимова.


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