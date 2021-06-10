Подводная практика казанских танкистов

В эти дни на вододроме Казанского танкового училища проходят практические занятия по преодолению водной преграды на танках Т-72 Б3. Сегодня занятия танкистов смогли увидеть представители СМИ.
Преодоление водной преграды на танке — один из самых сложных элементов боевой подготовки. Экипаж должен пройти курс легководолазных тренировок, уметь правильно действовать в аварийных ситуациях и не поддаваться панике при затоплении.
Танк тоже готовят к погружению: люки герметизируют резиновыми прокладками, на ствол орудия надевают резиновую заглушку, а щели и отверстия обрабатывают специальной водонепроницаемой смазкой. Радиаторы двигателя закрываются защитными крышками, клапаны выпускной системы наглухо задраиваются. Бронемашины оснащены оборудованием для подводного вождения: специальными трубами, через которые к двигателю поступает воздух.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым