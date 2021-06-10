Подводная практика казанских танкистов

В эти дни на вододроме Казанского танкового училища проходят практические занятия по преодолению водной преграды на танках Т-72 Б3. Сегодня занятия танкистов смогли увидеть представители СМИ.



Преодоление водной преграды на танке — один из самых сложных элементов боевой подготовки. Экипаж должен пройти курс легководолазных тренировок, уметь правильно действовать в аварийных ситуациях и не поддаваться панике при затоплении.

Танк тоже готовят к погружению: люки герметизируют резиновыми прокладками, на ствол орудия надевают резиновую заглушку, а щели и отверстия обрабатывают специальной водонепроницаемой смазкой. Радиаторы двигателя закрываются защитными крышками, клапаны выпускной системы наглухо задраиваются. Бронемашины оснащены оборудованием для подводного вождения: специальными трубами, через которые к двигателю поступает воздух.