В Казани простились с Дамиром Динниуловым

Сегодня в Татарстане простились с генерал-майором Дамиром Динниуловым, председателем ДОСААФ. В свое время он 16 лет занимал пост заместителя министра внутренних дел по РТ. Динниулов успел поработать в пожарных и полицейских частях, а под конец жизни подготовил тысячи татарстанских ребят для службы в армии.
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