«Муса. Моабит»: Джалиль на сцене Кариевского театра

23:00, 10.05.2021 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Творческое объединение «Калеб» представило в театре Кариева спектакль «Муса. Моабит» — пластическо-музыкально-поэтический проект, посвященный Мусе Джалилю.


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