День Победы — 2021: «Самед на смерть идет, чтоб не погиб Семен…»

11:00, 08.05.2021 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Доме дружбы народов Татарстана открылась выставка репринтов плакатов, листовок и газет периода Великой Отечественной войны на языках народов СССР. На выставке впервые представлены листовки политуправления Красной Армии, содержащие сведения о героях Советского Союза разных национальностей на татарском, армянском, азербайджанском, башкирском, грузинском, киргизском, таджикском, узбекском и других языках. Также можно будет увидеть присяги советских воинов на национальных языках. Электронные копии репринтов организаторы заказывали в различных музеях и архивах. Часть изображений до этого никогда не экспонировалась.


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