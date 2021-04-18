Как пройтись по воде: этап мировой серии по синхронному плаванию

22:59, 18.04.2021 26
1/26
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В казанском Дворце водных видов спорта прошел этап мировой серии FINA по синхронному плаванию. В соревнованиях принимали участие более 70 спортсменов из 8 стран. Спортивная программа включала соревнования в дисциплинах соло, дуэт, дуэт-смешанный, группа (технические и произвольные программы) комби и акробатическая группа.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи