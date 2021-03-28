10 спортивных фото недели: клюшки, шпаги и валенки

На уходящей неделе Казань принимала этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. Соревнования были отборочными к олимпийскому турниру и поэтому особо значимыми. Но спортивная жизнь в городе ими, разумеется, не ограничилась. А кроме того, фотокорреспонденты «Реального времени» «поймали» спортивные моменты на Дне открытых дверей Росгвардии и даже на праздновании Науруза.
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов
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