10 спортивных фото недели: клюшки, шпаги и валенки

00:00, 28.03.2021 10
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На уходящей неделе Казань принимала этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. Соревнования были отборочными к олимпийскому турниру и поэтому особо значимыми. Но спортивная жизнь в городе ими, разумеется, не ограничилась. А кроме того, фотокорреспонденты «Реального времени» «поймали» спортивные моменты на Дне открытых дверей Росгвардии и даже на праздновании Науруза.

  • 1. Празднование Науруза.
  • 2—6. Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах в Казани.
  • 7—8. Всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу «Золотая клюшка — 2021».
  • 9—10. День открытых дверей казанского полка Росгвардии.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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