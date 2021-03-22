Вжик, вжик, вжик, уноси готовенького: «Шпага Казани — 2021»

19-23 марта 2021 года в Казани проходит этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин в личном и командном первенстве. В столицу Татарстана приехали порядка 400 спортсменов из 40 стран мира. Судейство турнира обеспечивают 109 судей, в их числе 27 арбитров международной и 82 национальной категорий. За поединками наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".
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