Вжик, вжик, вжик, уноси готовенького: «Шпага Казани — 2021»

18:27, 22.03.2021 14
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

19-23 марта 2021 года в Казани проходит этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин в личном и командном первенстве. В столицу Татарстана приехали порядка 400 спортсменов из 40 стран мира. Судейство турнира обеспечивают 109 судей, в их числе 27 арбитров международной и 82 национальной категорий. За поединками наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".


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