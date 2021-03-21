Пожар в казанском ГУМе: «пригорание пищи» и перекрытие дорог

14:53, 21.03.2021 21
1/21
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани произошло возгорание в помещении кафе «По чесноку», расположенном в ГУМе. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12:50. Из здания самостоятельно эвакуировались около 30 человек. Пожару был присвоен второй номер сложности. Из-за пожара в центре города перекрыли улицы - движение ограничено по улице Университетская и по улице Профсоюзная от улицы Пушкина. В 14:37 возгорание удалось локализовать. Пожар в ГУМе - в фоторепортаже "Реального времени".


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи