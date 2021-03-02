Содружество двух душ. Джалиль и Жиганов вновь вместе. В «Хазинэ»

20:00, 02.03.2021 30
1/30
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В галерее «Хазинэ» открылась выставка «Содружество душ», посвященная творческому партнерству и дружбе Мусы Джалиля и Назиба Жиганова. В 2021 году мы отмечаем 115-летие со дня рождения поэта-героя и 110-летие выдающегося композитора.


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