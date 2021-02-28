10 премьерных фото недели: возвращение артиллерии, новые горизонты Казани и «золотой ключик» для сотрудников МВД

00:00, 28.02.2021 10
1/10

Последняя зимняя неделя стала урожайной на премьеры и открытия: возрожденный мемориал артиллерийского училища, уникальные инновационные операции в РКБ, заманчивый проект еще одного парка в Казани, новый дом для сотрудников полиции, первые лауреаты нового татарского песенного конкурса.

  • 1–2. Открытие мемориала к 80-летию со дня образования Казанского высшего артиллерийского командного училища имени маршала артиллерии Чистякова.
  • 3–4. Презентация проекта «Парк горизонтов» ландшафтного архитектора Мишеля Пена.
  • 5–6. Показательные операции на X Российско-Европейском симпозиуме по торакальной хирургии в РКБ.
  • 7–8. Сдача жилого дома для сотрудников МВД на ул. Маршрутной.
  • 9–10. Гала-концерт фестиваля «Яңа татар җыры».

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи