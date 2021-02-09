Шаляпинский-2021, «Травиата»: легко ли умирать молодой

21:30, 09.02.2021 22
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Театре им. М. Джалиля на XXXIX Шаляпинском фестивале звучали «оперные шлягеры»: мелодии всех номеров оперы Джузеппе Верди «Травиата» что называется «на слуху» не только у завзятых театралов.


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