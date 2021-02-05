Талисманом Специальной Олимпиады — 2022 в Казани стал светомузыкальный Зилант

22:00, 05.02.2021 22
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани представили визуальный образ Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которая пройдет в столице Татарстана в 2022 году. На фоне Спасской башни Казанского Кремля горожане увидели грандиозное светомузыкальное шоу и главный символ предстоящих Всемирных игр – Зиланта.


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