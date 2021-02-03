Итоговая коллегия «Татмедиа»: школа тиктокеров ТНВ, «Ревдинский рабочий» и «подшивка» «Коммуниста Татарии»

Сегодняшняя итоговая коллегия республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» скорее напоминала ток-шоу, свободную дискуссию: между докладами участники коллегии могли вставить свои реплики, задать вопросы, а параллельно в зале проводили опросы о том, как будут развиваться печатные СМИ, какое место в медиа займет в скором времени власть.
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