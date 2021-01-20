«Лица республики»: в Казани открылась выставка в честь Минтимера Шаймиева

Сегодня на Казанской ярмарке открылась выставка из цикла «Лица республики», посвященная первому президенту Татарстана, Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву, который 20 января отмечает свой 84-й день рождения.

Экспозиция занимает 26 залов, ее основу составляют фото- и видеоматериалы, архивные документы, книги, плакаты, связанные с жизнью и деятельностью первого президента республики начиная еще с советских времен. В фойе даже воссоздана часть рабочего кабинета Минтимера Шаймиева в Кремле: массивный письменный стол, покрытый зеленым сукном, напольные часы, стулья с кожаными сидениями. Но большая часть экспозиции — это 133 экрана, на которые выведены фотографии и видео первого президента Татарстана во время знаковых для республики событий, а также его личных встреч.

