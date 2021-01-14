«Молодой Магомаев», долгожительница Мариинки и маэстро Шутиков — в филармонии дали горячий новогодний концерт

23:00, 14.01.2021 47
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Татарской государственной филармонии музыкальной программой «Отрадны сердцу эти звуки...» отпраздновали старый Новый год. Вместе с оркестром народных инструментов Татарстана под управлением народного артиста России Анатолия Шутикова поздравить и порадовать самых отважных слушателей, пробившихся через охватившую город метель, приехали солисты из Санкт-Петербурга Альберт Жалилов и Виолетта Лукьяненко.


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