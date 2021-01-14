В Казани простились со старейшим педагогом консерватории

Сегодня в Казани простились с Ириной Сергеевной Дубининой – легендарным педагогом, одним из старейших профессоров Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова.



Ирина Сергеевна посвятила всю свою жизнь консерватории, отдав преподаванию 70 лет. Более 25 лет пианистка возглавляла кафедру специального фортепиано, исполнила свыше 100 сольных программ, подготовила более 120 выпускников. Они продолжают исполнительскую деятельность, преподают в музыкальных колледжах и консерваториях России и за рубежом.