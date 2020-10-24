Триумф джаза и Игоря Бутмана в Татарской филармонии

22:30, 24.10.2020 20
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня на сцене Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая выступил Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Этим концертом завершился Международный фестиваль «Джазовая Казань - 2020».


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