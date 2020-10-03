«Золотому голосу» татарской эстрады: в Казани открыли мемориальную доску в честь Ильгама Шакирова

Сегодня на ул.Николаева, 5 в Казани на здании детской музыкальной школы №7 им. Хабибуллина открыли мемориальную доску в честь великого татарского певца Ильгама Шакирова. Певец жил в этом доме в 1974 — 2005 годах. Ее автором стал казанский скульптор Фаниль Валиуллин. В торжественном открытии приняли участие министр культуры РТ Ирада Аюпова и председатель всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

