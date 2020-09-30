Маэстро виолончели и музыкальные премьеры: оркестр La Primavera открыл концертный сезон

22:32, 30.09.2020 14
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в ГБКЗ им. С.Сайдашева Казанский камерный оркестр La Primavera открыл XXXII концертный сезон. Приглашенный солист - один из самых известных виолончелистов мира Марк Дробинский привез в Казань сразу две музыкальные премьеры. Сочинения Броннера и Красильникова казанская публика услышала впервые. Открытие сезона - в фоторепортаже "Реального времени".


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