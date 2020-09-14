Дышать легче: в медсанчасть КФУ передали пять аппаратов ИВЛ

15:28, 14.09.2020 13
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня в здании Университетской клиники КФУ состоялась церемония передачи ультрасовременных аппаратов искусственной вентиляции легких Philips Respironics Trilogy Evo. В общей сложности медико-санитарной части КФУ было передано 5 ИВЛ на сумму 10 млн. 430 тыс. рублей. 


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