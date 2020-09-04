Вечно юный «Маугли» на сцене «Экията». Казанский театр кукол открыл сезон.премьерой

17:40, 04.09.2020 40
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  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский
  • Владислав Михневский

Завтра Театр кукол «Экият» открывает 87-й театральный сезон премьерой спектакля «Маугли» по сказке Редьярда Киплинга (инсценировка Рафаэля Тагирова). Сегодня фотокорреспондент «Реального времени» побывал на предпремьерном показе постановки.


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