Все для здоровья: в зеленой зоне на Гаврилова появятся экопарк и больница

74 га прибрежной зоны реки Казанка вдоль ул.Гаврилова будут носить статус особо охраняемой природной территории, новой жилой застройки здесь не будет. На 6 га будет построена многофункциональная детская городская больница. Об этом сегодня на встрече с журналистами и блогерами, которая прошла на месте будущего парка, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.