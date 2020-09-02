Все для здоровья: в зеленой зоне на Гаврилова появятся экопарк и больница

16:09, 02.09.2020 38
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

74 га прибрежной зоны реки Казанка вдоль ул.Гаврилова будут носить статус особо охраняемой природной территории, новой жилой застройки здесь не будет. На 6 га будет построена многофункциональная детская городская больница. Об этом сегодня на встрече с журналистами и блогерами, которая прошла на месте будущего парка, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.


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