«Печән базары» в юбилейный год: татарский дизайн и городская культура на набережной Кабана

Главной площадкой торжеств в первый день праздничного уик-энда в Казани стала набережная озера Кабан. Здесь стартовал фестиваль современного татарского дизайна и городской культуры «Печән базары» («Сенной базар»). Раз в год дизайнеры, ремесленники, кулинары, музыканты и художники, в чьих работах прослеживается внимание к татарской национальной культуре, собираются у театра Камала и устраивают нетворкинг в глобальных масштабах. В этот раз татарский культурный слет решено было приурочить к празднествам по случаю 100-летия ТАССР и Дня Республики.