На Глубоком будет чисто? Активисты очистили дно и прибрежную территорию любимого казанцами озера

15:00, 15.08.2020 26
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня на озере Глубоком прошла очередная природоохранная акция при участии татарстанского отделения Русского географического общества, подводного исследовательского отряда имени А.А. Леонова и Минэкологии РТ. По традиции активисты очистили дно и прибрежную территорию озера от пластика, автомобильных покрышек, бутылок и прочих отходов.


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