Финал «профессорского» процесса: в Казани оглашают приговор по делу об аферах в КНИТУ-КХТИ

До приговора дошло дело об аферах на 64 млн рублей в казанском КНИТУ-КХТИ. Его оглашение началось сегодня в Вахитовском райсуде при полном «аншлаге» СМИ и строгом соблюдении режима ковид-профилактики. С учетом объема материалов по десяти эпизодам и семи подсудимым итог уголовных чтений ожидается лишь завтра. Финал судебного процесса - в фоторепортаже "Реального времени".
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