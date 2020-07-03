Хранители традиций. В Галерее Константина Васильева открылась выставка о старообрядчестве

Сегодня в Казани, в Галерее Константина Васильева, открылась фотовыставка «Хранители» о старообрядчестве. В экспозиции представлено 30 фотокартин. На них изображены те, кто сохранил православную веру в том виде, в котором она пришла на Русь в Х веке. Авторы экспозиции - вятские фотографы Сергей Тригубенко и Евгений Туманов. Их проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и за год фотовыставка побывала в Кировской, Самарской, Московской, Ярославской, Костромской областях, Республике Марий Эл и Чувашии.
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