«Рычаг» для санавиации: КРЭТ представил модернизированный «Ансат»

15:00, 26.06.2020 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

АО «Рычаг» совместно с предприятиями АО «КРЭТ» модернизировало вертолет «Ансат» для санавиации, который выпускается на Казанском вертолетном заводе. На его борту установлено современное радиоэлектронное оборудование и уникальная кабина. Новый вертолет сегодня продемонстрировали журналистам.


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