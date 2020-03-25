Минниханов и ТАИФ нашли способ обеспечить Татарстан медицинскими масками

16:04, 25.03.2020 39 1
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  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
  • tatarstan,ru
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  • tatarstan,ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов побывал с рабочим визитом в особой экономической зоне «Алабуга». В ходе поездки он посетил завод АО «Полиматиз» — дочернее предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое входит в группу компаний ТАИФ. Главу республики сопровождал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.

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