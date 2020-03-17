«Искусство смычка» vs коронавирус: единственный концерт фестиваля L’arte del arco

Накануне в БКЗ им. Сайдашева стартовал Международный музыкальный фестиваль L’arte del arco, проводимый в Казани камерным оркестром La Primavera. Первый концерт фестиваля стал одновременно и последним: в связи с угрозой распространения коронавируса четыре из пяти вечеров проекта пришлось отменить. Продажа билетов на фестиваль была приостановлена несколько дней назад, и музыканты играли концерт в более чем наполовину пустом зале.

