«Искусство смычка» vs коронавирус: единственный концерт фестиваля L’arte del arco

Накануне в БКЗ им. Сайдашева стартовал Международный музыкальный фестиваль L’arte del arco, проводимый в Казани камерным оркестром La Primavera. Первый концерт фестиваля стал одновременно и последним: в связи с угрозой распространения коронавируса четыре из пяти вечеров проекта пришлось отменить. Продажа билетов на фестиваль была приостановлена несколько дней назад, и музыканты играли концерт в более чем наполовину пустом зале.
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