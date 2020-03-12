Триумф Татарстана и России и рэп от легенды бокса: как проходил Кубок Казанского Кремля

В Казани прошел турнир по профессиональному боксу «Кубок Казанского Кремля». Открыл поединки исполнением рэпа экс-чемпион в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший. На турнире были разыграны два чемпионских пояса — IBA и WBA SUPER.
В рейтинговом бою вечера воспитанник татарстанской школы бокса Виталий Петряков одержал уверенную победу над Джастисом Адди (Ганна). Звание чемпионки мира по версии IBA завоевала София Очигава (Россия), отправившая в нокаут итальянку Амиру Каницарро. Обладателем чемпионского пояса по версии WBA SUPER стал россиянин Алексей Егоров, выигравший бой у Василя Дуцара (Чехия). Поединки «Кубка Казанского Кремля» - в фоторепортаже "Реального времени".
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