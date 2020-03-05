«Развитие Национальной системы квалификаций в РТ»: выездная редакция «Реального времени» в лицах

14:18, 05.03.2020 56
Александр Лейбович, генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций»Александр Лейбович, генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций»Сергей Ионов, секретарь СПК в наноиндустрииСергей Ионов, секретарь СПК в наноиндустрииСергей Ионов, секретарь СПК в наноиндустрииМария Иванова, первый вице-президент РСХ, зампредседателя СПК химического и биотехнического комплексаМария Иванова, первый вице-президент РСХ, зампредседателя СПК химического и биотехнического комплексаАлексей Зиновьев, руководитель службы развития квалификаций «ИННОКАМ»Алексей Зиновьев, руководитель службы развития квалификаций «ИННОКАМ»Ольга Крюкова, гендиректор НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии»Ольга Крюкова, гендиректор НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии»Светлана Михеева, директор департамента развития персонала ПАО «КамАЗ»Светлана Михеева, директор департамента развития персонала ПАО «КамАЗ»Екатерина Петрова, д.х.н., профессор кафедры АХСМК ФГБОУ ВО «КНИТУ» (КХТИ)Екатерина Петрова, д.х.н., профессор кафедры АХСМК ФГБОУ ВО «КНИТУ» (КХТИ)Сергей Юшко, ректор ФГБОУ ВО «КНИТУ»Сергей Юшко, ректор ФГБОУ ВО «КНИТУ»Диана Маштакеева, заместитель председателя СПК финансового рынка, член правления РСППДиана Маштакеева, заместитель председателя СПК финансового рынка, член правления РСППОксана Лампси, руководитель ЦОК технопарка «Идея»Оксана Лампси, руководитель ЦОК технопарка «Идея»
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  • Александр Лейбович, генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций»
    Максим Платонов
  • Александр Лейбович, генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций»
    Максим Платонов
  • Сергей Ионов, секретарь СПК в наноиндустрии
    Максим Платонов
  • Сергей Ионов, секретарь СПК в наноиндустрии
    Максим Платонов
  • Сергей Ионов, секретарь СПК в наноиндустрии
    Максим Платонов
  • Мария Иванова, первый вице-президент РСХ, зампредседателя СПК химического и биотехнического комплекса
    Максим Платонов
  • Мария Иванова, первый вице-президент РСХ, зампредседателя СПК химического и биотехнического комплекса
    Максим Платонов
  • Алексей Зиновьев, руководитель службы развития квалификаций «ИННОКАМ»
    Максим Платонов
  • Алексей Зиновьев, руководитель службы развития квалификаций «ИННОКАМ»
    Максим Платонов
  • Ольга Крюкова, гендиректор НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии»
    Максим Платонов
  • Ольга Крюкова, гендиректор НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии»
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Светлана Михеева, директор департамента развития персонала ПАО «КамАЗ»
    Максим Платонов
  • Светлана Михеева, директор департамента развития персонала ПАО «КамАЗ»
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Екатерина Петрова, д.х.н., профессор кафедры АХСМК ФГБОУ ВО «КНИТУ» (КХТИ)
    Максим Платонов
  • Екатерина Петрова, д.х.н., профессор кафедры АХСМК ФГБОУ ВО «КНИТУ» (КХТИ)
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Сергей Юшко, ректор ФГБОУ ВО «КНИТУ»
    Максим Платонов
  • Сергей Юшко, ректор ФГБОУ ВО «КНИТУ»
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Диана Маштакеева, заместитель председателя СПК финансового рынка, член правления РСПП
    Максим Платонов
  • Диана Маштакеева, заместитель председателя СПК финансового рынка, член правления РСПП
    Максим Платонов
  • Оксана Лампси, руководитель ЦОК технопарка «Идея»
    Максим Платонов
  • Оксана Лампси, руководитель ЦОК технопарка «Идея»
    Максим Платонов

Сегодня в казанском технопарке «Идея» проходит конференция «Развитие Национальной системы квалификаций в РТ». Среди ключевых тем: рынок труда в регионе и обеспечение занятости, подготовка квалифицированных кадров и повышение производительности труда. На конференции работает выездная редакция «Реального времени». Ее гости - в нашем фоторепортаже.

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